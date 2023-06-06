Wie das Theater umweltfreundlicher wirdJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 157: Wie das Theater umweltfreundlicher wird
5 Min.Folge vom 06.06.2023
Immer mehr Kulturbetriebe bringen Umweltthemen auf die Bühne. Nicht nur Inhalte spielen dabei eine Rolle, sondern auch Bühnenbild, Requisiten und Kostüme. Wir haben hinter die Kulissen des Burgtheaters geblickt, um zu sehen, wie das im durchgetakteten Theaterbetrieb funktioniert.
