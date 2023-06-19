Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Die heimischen Alternativen zu Quinoa & Co

PULS 4Staffel 3Folge 170vom 19.06.2023
Die heimischen Alternativen zu Quinoa & Co

Folge 170: Die heimischen Alternativen zu Quinoa & Co

5 Min.Folge vom 19.06.2023

Sogenannte "Superfoods" sollen besonders gesund sein, weil sie viele Vitamine, Mineralien, und Proteine enthalten. Beliebt sind vor allem exotische Produkte wie Acaibeeren, Chiasamen oder Quinoa. Dabei gibt es durchaus viele heimische Alternativen, die mindestens genauso gesund sind. Wir vergleichen drei konkrete Beispiele.

