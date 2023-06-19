Die heimischen Alternativen zu Quinoa & CoJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 170: Die heimischen Alternativen zu Quinoa & Co
5 Min.Folge vom 19.06.2023
Sogenannte "Superfoods" sollen besonders gesund sein, weil sie viele Vitamine, Mineralien, und Proteine enthalten. Beliebt sind vor allem exotische Produkte wie Acaibeeren, Chiasamen oder Quinoa. Dabei gibt es durchaus viele heimische Alternativen, die mindestens genauso gesund sind. Wir vergleichen drei konkrete Beispiele.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen