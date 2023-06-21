KLIMAHELDiNNEN
Folge 172: Tempo 100 im Check
5 Min.Folge vom 21.06.2023
Tempo 100 auf österreichischen Autobahnen ist aktuell ein viel diskutiertes Verkehrskonzept. Die Geschwindigkeitsreduktion könnte viele Vorteile bringen. Auf dem Gebiet Klimaschutz und Verkehrssicherheit können damit einige Fortschritte erreicht werden, weiß Lina Mooshammer vom Verkehrsclub Österreich.
