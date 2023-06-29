Wie aus einem Parkplatz in Wien ein Garten wirdJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 180: Wie aus einem Parkplatz in Wien ein Garten wird
5 Min.Folge vom 29.06.2023
Einfach so ein Hochbeet auf die Straße stellen, ist eigentlich verboten. Nicht, aber wenn der kleine Garten einen fahrbaren Untersatz hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen