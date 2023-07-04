Wie eine Bürgerinitiative gegen die Klimakrise kämpftJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 185: Wie eine Bürgerinitiative gegen die Klimakrise kämpft
5 Min.Folge vom 04.07.2023
Dürfen wir vorstellen: der österreichische Klimarat. 100 zufällig, aber repräsentativ ausgewählten Menschen haben sechs Wochenenden gemeinsam verbracht, um etwas gegen die Klimakrise zu tun. Konkret ist es um die Themen Ernährung, Mobilität, Wohnen, Energie und Konsum gegangen. Wir haben einer Teilnehmerin bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen