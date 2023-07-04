Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Wie eine Bürgerinitiative gegen die Klimakrise kämpft

PULS 4Staffel 3Folge 185vom 04.07.2023
Folge 185: Wie eine Bürgerinitiative gegen die Klimakrise kämpft

5 Min.Folge vom 04.07.2023

Dürfen wir vorstellen: der österreichische Klimarat. 100 zufällig, aber repräsentativ ausgewählten Menschen haben sechs Wochenenden gemeinsam verbracht, um etwas gegen die Klimakrise zu tun. Konkret ist es um die Themen Ernährung, Mobilität, Wohnen, Energie und Konsum gegangen. Wir haben einer Teilnehmerin bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut.

