KLIMAHELDiNNEN
Folge 186: Was eine Bürgerinitiative von der Regierung verlangt
5 Min.Folge vom 05.07.2023
Ein Grundrecht auf Klimaschutz, keine Subventionen mehr für fossile Energie und einen Stopp der Bodenversiegelung - über 90 Maßnahmen hat der Klimarat der Politik vorgeschlagen. Der Bürger:innenrat soll der Politik signalisieren, welche Maßnahmen die Bevölkerung in Sachen Klimaschutz mitträgt. Aber wie repräsentativ ist der Klimarat? Und was bringt er? Ganz schön viel - erklären uns Teilnehmer:innen und Organisator:innen.
