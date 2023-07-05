Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Was eine Bürgerinitiative von der Regierung verlangt

PULS 4Staffel 3Folge 186vom 05.07.2023
Was eine Bürgerinitiative von der Regierung verlangt

Was eine Bürgerinitiative von der Regierung verlangtJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 186: Was eine Bürgerinitiative von der Regierung verlangt

5 Min.Folge vom 05.07.2023

Ein Grundrecht auf Klimaschutz, keine Subventionen mehr für fossile Energie und einen Stopp der Bodenversiegelung - über 90 Maßnahmen hat der Klimarat der Politik vorgeschlagen. Der Bürger:innenrat soll der Politik signalisieren, welche Maßnahmen die Bevölkerung in Sachen Klimaschutz mitträgt. Aber wie repräsentativ ist der Klimarat? Und was bringt er? Ganz schön viel - erklären uns Teilnehmer:innen und Organisator:innen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen