Folge 60: Wie erkennt man Greenwashing?
5 Min.Folge vom 01.03.2023
Grün, Nachhaltig, Klimafreundlich. Fast jedes Unternehmen heftet sich heutzutage Nachhaltigkeit an die Fahnen. Problematisch wird es dann, wenn das grüne Versprechen ein leeres Versprechen ist. Das nennt man Greenwashing. Wir haben mit zwei Expert:innen darüber gesprochen, was Greenwashing ist und wie man es erkennt. Das ist zwar nicht immer leicht, aber im Beitrag bekommt ihr ein paar Tipps.
