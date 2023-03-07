Wie aus Industrieabwärme Fernwärme wirdJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 66: Wie aus Industrieabwärme Fernwärme wird
5 Min.Folge vom 07.03.2023
Unser Energiebedarf wird sich in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich mehr als verdoppeln. Wollen wir die Klimakrise meistern, müssen wir sorgsamer mit unserer Energie umgehen. Vor allem in der Industrie gibt es da noch viel Luft nach oben, denn hier geht häufig Energie in Form von Abwärme verloren. Wie man das verhindern kann - und nebenbei 10.000 Haushalte mit ökologischer Fernwärme heizt - zeigt ein österreichischer Spanplattenhersteller vor.
