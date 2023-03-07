Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

PULS 4Staffel 3Folge 66vom 07.03.2023
5 Min.Folge vom 07.03.2023

Unser Energiebedarf wird sich in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich mehr als verdoppeln. Wollen wir die Klimakrise meistern, müssen wir sorgsamer mit unserer Energie umgehen. Vor allem in der Industrie gibt es da noch viel Luft nach oben, denn hier geht häufig Energie in Form von Abwärme verloren. Wie man das verhindern kann - und nebenbei 10.000 Haushalte mit ökologischer Fernwärme heizt - zeigt ein österreichischer Spanplattenhersteller vor.

