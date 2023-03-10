Von Straßenabenteuer und Obdachlosigkeit Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 69: Von Straßenabenteuer und Obdachlosigkeit
5 Min.Folge vom 10.03.2023
Martin hat viele Jahre auf der Straße gelebt. In dieser Zeit hat er Erfahrungen für´s Leben gemacht - gute sowie schlechte. Heute ist er selbstständig als Tourguide unterwegs und schafft mit seinem "Wiener Nimmerland" ein Bewusstsein für Obdachlosigkeit. Wir haben ihn auf seiner Tour begleitet und in die weniger glänzenden Ecken der Stadt geschaut.
