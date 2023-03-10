Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Von Straßenabenteuer und Obdachlosigkeit

PULS 4Staffel 3Folge 69vom 10.03.2023
Folge 69: Von Straßenabenteuer und Obdachlosigkeit

5 Min.Folge vom 10.03.2023

Martin hat viele Jahre auf der Straße gelebt. In dieser Zeit hat er Erfahrungen für´s Leben gemacht - gute sowie schlechte. Heute ist er selbstständig als Tourguide unterwegs und schafft mit seinem "Wiener Nimmerland" ein Bewusstsein für Obdachlosigkeit. Wir haben ihn auf seiner Tour begleitet und in die weniger glänzenden Ecken der Stadt geschaut.

