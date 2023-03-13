Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gemeinsam gute Bedingungen in der Produktion von Lebensmitteln sichern

PULS 4Staffel 3Folge 72vom 13.03.2023
Folge 72: Gemeinsam gute Bedingungen in der Produktion von Lebensmitteln sichern

5 Min.Folge vom 13.03.2023

Der Anbau von Obst und Gemüse bringt immer gewisse Risiken mit sich. Damit Landwirte und Landwirtinnen diese nicht alleine tragen müssen, gibt es das Konzept der solidarischen Landwirtschaft. Produzent:innen und Konsument:innen bilden hier eine Gemeinschaft, die durch ihre monatlichen Mitgliedsbeiträge den Gemüseanbau sichert.

