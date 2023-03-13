Gemeinsam gute Bedingungen in der Produktion von Lebensmitteln sichernJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 72: Gemeinsam gute Bedingungen in der Produktion von Lebensmitteln sichern
5 Min.Folge vom 13.03.2023
Der Anbau von Obst und Gemüse bringt immer gewisse Risiken mit sich. Damit Landwirte und Landwirtinnen diese nicht alleine tragen müssen, gibt es das Konzept der solidarischen Landwirtschaft. Produzent:innen und Konsument:innen bilden hier eine Gemeinschaft, die durch ihre monatlichen Mitgliedsbeiträge den Gemüseanbau sichert.
